Frauen besser stellen! – Was meinen Sie vor der Bundestagswahl

Wie stehen Sie zu den Positionen der Parteien und Kandidatinnen zur Bundestagswahl? Welche Argumente überzeugen Sie, wo sehen Sie dringend Nachholbedarf? Am kommenden Mittwoch, den 11.08.2021, können Sie ab 19 Uhr bei den ver.di Frauen mitreden, Dampf ablassen und neue Vorschläge einbringen.

Wer die Gesellschaft zusammenhalten will, muss Frauen besser stellen. Das klingt selbstverständlich, aber im aktuellen Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 beherrschen andere Themen die Debatte. Um die Positionen der Parteien darzustellen, fragten die ver.di Frauen am 21. Juli beim Politischen Frauentreff im EineWeltHaus: Bundestagswahl – wer steht für was? LORA München hat die Podiumsdiskussion live übertragen, bei der die Moderatorinnen Martina Helbing und Anna Bauer mit folgenden Kandidatinnen diskutierten:

Nicole Gohlke, DIE LINKE

Britta Hundesrügge, FDP

Seija Knorr-König SPD

Doris Wagner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Das waren die Themen:

Gleichstellung & Chancengleichheit – in allen Altersgruppen

„Arbeitende Mitte“ im Hamsterrad zwischen Karriere, Kinder und Pflege?

Schöner Lebensabend oder Altersarmut?

Mieten

In unserer Diskussionssendung am 11.08.2021 um 19 Uhr stellen wir die Highlights aus den Beiträgen der Kandidatinnen vor und diskutieren live mit Ihnen im Studio. Mit dabei sind zwei Teilnehmerinnen die ihre Eindrücke von der Veranstaltung wiedergeben.

Die Sendung ist Teil unseres Projekts: „Gegensprechanlage – das geht alle an!“ mit der Bürgerstiftung München.