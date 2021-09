(no) IAA – und jetzt? – Mi. 15.09. / 19-20 Uhr

Bald ist alles vorbei und die IAA und alle Proteste verstummen. Wir wollen aber wissen: Was bleibt? Was waren die Ideen, die uns überzeugt haben, für eine nachhaltiger Mobilität? Was waren die Protestformen die funktioniert haben und zum Umdenken anregten? Was für Lehren ziehen wir aus diesen Tagen der Mobilitätsmesse und Mobilmachung gegen sie? Was bleibt davon für München?

Das alles wollen wir mit Ihnen, liebe Hörer*innen, besprechen. Und Sie können Ihre Fragen direkt an Aktivist*innen stellen – bei uns im Studio und in der Leitung sind Kolleg*innen von der Berichterstattung, Organisator*innen des Protests und Aktivist*innen.

Wir freuen uns auf Ihre Stimme im Radio.