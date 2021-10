Kulturraum München – Mehr als die Vermittlung von kostenlosen Kulturtickets für Geringverdienende

Nicht jeder in München hat genug Geld übrig, um sich Eintritte ins Theater, in Konzerte oder ähnliches zu leisten. Deshalb gründete Sabine Ruchlinski mit einer Kollegin vor über 10 Jahren den Verein „Kulturraum München“. Dieser vermittelt an Münchner Bürger*innen und Familien kostenlose Tickets für Kulturveranstaltungen. Neben der Kartenvermittlung hat der Verein auch noch andere Projekte ins Leben gerufen bzw. unterstützen diese. So gibt es das Kollektiv MixMuc, bei dem junge Leute eigene Kulturprojekte auf die Beine stellen.

Interview von Anita Härle

Dies war ein Auszug aus dem Interview mit der Geschäftsführerin von Kulturraum München, Sabine Ruchlinski, und der Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sophie Marshall.



Wenn Sie nun Lust bekommen haben, noch mehr über Kulturraum München zu erfahren, dann schalten Sie doch am Freitag, den 15. Oktober um 19 Uhr bei Radio LORA Kultur ein. Dort wird das komplette Interview zu hören sein.