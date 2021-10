PG – Psychische Gesundheit mit: Diagnose Borderline 2. Teil

Im Gespräch waren wir mit Sophia von Sophiedoesrandomstuff. Sie ist bei LORA zum 2. Mal zu Gast. Mit lustigen Inhalten unterhält sie Ihre Sojakekse. Bereits vor Ihrer Pause und nun vermehrt widmet sich die junge Studentin und extrem talentierte Artist jedoch Mental Health Themen sowie zusätzlich der LGBTIAQ+ Aufklärung. Wir sprechen (Anm.: in hohem Tempo ;-)) über all jene Themen die eine ‚Borderlinerin‘ mittendrin im Genesungsprozess so im Alltag beschäftigen und auch was schwierig ist. Die Wahlberlinerin hat ein Herz für Tiere und Pflanzen, sie hat aber auch schon Erfahrungen mit Hate-Wellen im Internet gemacht und nun einen Umgang damit gefunden. Sophia möchte ihre treue Community und uns als PG-Zuhörende dazu bewegen psychische Krisen niemals mit sich alleine auszumachen, sondern sich bei Freund*innen, Beratungsstellen und Psychologen Hilfe zu suchen.

SPOILER der Red.: Von Minute 10:50 bis 13:50 sprechen wir über ein sensibles Trigger-Thema. Ich lege euch nahe, diese Minuten zu überspringen, es wann anders oder in Begleitung einer Vertrauensperson anzuhören, wenn ihr euch (noch) nicht stabil fühlt. Einen persönlichen Skill gibt es von mir hiermit oben drauf, schaut euch die Videos von SWR Handwerkskunst oder Sternstunde Philosophie an wenn es euch mies geht. Beides lenkt auch in schwierigen Zeiten, wie Pandemie herrlich ab 🙂

Das Gespräch ist eine Momentaufnahme wie alle unsere Interviews und soll ein realistisches Bild der vorgestellten Erkrankungen und Geschichten vermitteln und euch motivieren trotz bzw. wegen einer psychischen Erkrankung wohlwollend den eigenen Befindlichkeiten zu begegnen. PG – Psychische Gesundheit gerne teilen. Lob, Kritik und Anregungen an sannibach@gmail.com.

Die Musik stammt unter anderem von ‚Sophea‘ selbst, wir danken dir.

Verantwortliche Redakteurin/ kompl. Arbeit an der Folge vom 30.09.21: Sanni

Die kommenden Themen für 2021 sind: Psychosomatik, Körpertherapie, Inneres Kind & Spiritualität, und viele weitere.