Wahnsinn, das Jahr war kurz. Wir haben schon den Ersten Advent.

Liebe Freundinnen und liebe Freunde von LORA,

wie viele Kerzen gehören Eurer Meinung nach auf einen Adventskranz?

Wahrscheinlich wundert Ihr Euch über diese Frage, denn bekanntlich sind es vier – für jeden Adventssonntag vor Weihnachten eine. Und heute wird die erste Kerze angezündet.

Der allererste Adventskranz war allerdings mit weit mehr Kerzen bestückt, nämlich mit insgesamt 23. Und er war auch kein Kranz, sondern ein Wagenrad. Johann Hinrich Wichern, Gründer einer Einrichtung für verwaiste und verwahrloste Kinder, hatte 1839 die Idee, ihn zu bauen. Er wollte den Kindern damit sichtbar machen, wie viele Tage sie bis zum heiß ersehnten Weihnachtsfest noch warten müssen. Also befestigte er für jeden Tag vom ersten Advent bis einschließlich Heiligabend eine Kerze auf einem Wagenrad – und das waren 1839 genau 23 an der Zahl.

2021 müsste der Adventskranz nach dieser ursprünglichen Tradition also insgesamt 27 Kerzen aben. (den Text habe ich von Günter Stein übernommen.)

Am betterplace-Adventskranz sind es nur vier Kerzen. Aber die sind besonders.

Jeden Adventssonntag werden alle Einzelspenden auf unser Projekt auf betterplace.org verstärkt.

Statt 10% wie letztes Jahr gibt’s dieses Jahr sogar 20% extra auf alle Spenden bis 200 €!

Und Ihr bekommt nach jeder Spende eine weihnachtlich gestaltete Urkunde zum Ausdrucken.

Die Urkunde erhalten alle Spender*innen automatisch in ihrer Spendenbestätigungsmail.

LORA benötigt Eure Hilfe für den laufenden Fortbestand des Sendebetriebes.

Freies Radio ist leider nicht kostenfrei. Miete, Strom, Sendekosten und und und…

Mit Eurer Spende haltet Ihr Radio LORA München ON AIR Danke.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/87065-radio-lora-muenchen-ein-gemeinnuetziges-werbefreies-buergerradio' target='_blank'>„Radio LORA München ein gemeinnütziges, werbefreies Bürgerradio“</a> auf betterplace.org öffnen.