Aktuelle Beiträge anderer Freier Radios

In der Sendung Freie Radios bei LORA München am 30.11.2021 ab 20 Uhr sind Beiträgezu aktuellen, z.T. kontroversen politischen Themen, u.a. zu Erwartungen an die Ampelkoalition zu hören:

Ist Open Source oben angekommen? Bemerkenswertes und unglaubliches aus dem Koalitionsvertrag

In ihm stehen Sachen drin, man glaubt‘s nicht. So, wie beim letzten Mal die Zeitungs­verleger ihren Wunschzettel unterbringen konnten, hat nun der Chaos Computerclub einen wesentlichen Teil seiner Ideen in Rich­tung Realisierung geschoben. Reflexionen des bekannten Bloggers Fefe vom CCC fürs freie Radio aufbereitet. Koaltionsvertrag: Wille zur Rüstungsexportkontrolle positiv, Stärkung der Nato und bewaffnte Drohnen aber nicht

Die Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ begrüßt, dass sich die Koalitionspartner von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in Koalitionsvertrag darauf geeinigt haben, sich für ein Rüstungsexportkontrollgesetz „einzusetzen“. Zentral sei jedoch der Inhalt. RDL, Freiburg hat mit Jürgen Grässlin, Sprecher der Aufschrei-Kampagne und Bundessprecher der DFG-VK gesprochen. Auch über die aus friedenspolitischer Sicht negativen Aspekte des Koalitionsvertrags wie z.B. Stärkung der Nato und bewaffnte Drohnen. Hilft Atomkraft gegen die Klimakrise? Ein Fakten-Check

Seit Anfang 2018 melden sich in immer kürzeren Abständen BefürworterInnen der Atomkraft in der Öffentlichkeit zu Wort, um die vermeintlich CO₂-neutrale „Kernenergie“ als Hilfe bei der Klimarettung zu propagieren. Gerade mal zehn Jahre nach dem dreifachen Super-GAU von Fukushima steigt bei Meinungsumfragen in Deutschland wieder der Prozent-Anteil jener, die eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten befürworten. Hilft Atomkraft gegen die Klimakrise? Niemand hat die Absicht… [eine Impfpflicht einzuführen]

Über die kurze Halbwertszeit der Aussagen der Politkaste und ExpertertInnnenschaft und den aktuellen Diskurs zur Impfpflicht Über das Schreiben und Manipulieren auf Wikipedia

Wer schnell Informationen über eine Begrifflichkeit braucht, geht kurz ins Netz und findet bei Wikipedia einen ersten Anlaufpunkt. Die Wikipedia ist eine der meistgenutzten Online-Enzyklopädien und ist jedem ein Begriff. Sie wird intuitiv genutzt und wer sich dort Informationen zusammensucht, geht erst einmal davon aus, dass diese valide sind. Jedoch ist die Wikipedia nun einmal ein Wiki – also eine Website, deren Inhalt von den Nutzenden nicht nur gelesen, sondern auch bearbeitet und verändert werden kann. Das bringt einige Probleme mit sich.

Dr. Debora Weber-Wulff über die Stärken und Schwachstellen der Online-Enzyklopädie. Sie unterrichtet seit 2001 Medieninformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Dienstag, 30.11.2021, 20 Uhr auf UKW 92.4 und über DAB+

Mittwoch, 1.12.2021, um 5 und 14 Uhr auf DAB+

sowie nur über den Livestream am Samstag, 4.11.2021 ab 10 Uhr