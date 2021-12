11. Türchen im LORA-Adventskalender – John Heartfield – Fotografie plus Dynamit

Eine Ausstellung im Münchner NS-Dokumentationszentrum



„O Tannenbaum im deutschen Raum, wie krumm sind deine Äste!“ Passend zur Jahreszeit krümmen sich die fast nadellosen Äste teilweise zu einem Hakenkreuz. Dieses Blatt von John Heartfield aus der Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 1934 ist momentan zu sehen in der vergangenen Woche eröffneten Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum München.

Der Titel der Ausstellung: JOHN HEARTFIELD – FOTOGRAFIE PLUS DYNAMIT.

John Heartfield gehört zu den innovativsten Künstlern des 20. Jahrhundert. Seine Fotomontagen, insbesondere im Kampf gegen den Nationalsozialis-mus, haben bis heute nichts von ihrer Intensität und Sprengkraft eingebüßt. Seine einzigartige Bildsprache war wegweisend für den künstlerischen Umgang mit Fotografien. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Akademie der Künste in Berlin und zeigt die vielen Facetten von Heartfields Werk. Sie macht außerdem die komplexe Bezüge zu Geschichte und Gegenwart sichtbar.

Über die Konzeption der Ausstellung sprach Walter Heindl mit der Kuratorin, Anke Hoffsten.

Produktionsdatum: 09.12.2021

