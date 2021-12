PG – Psychische Gesundheit mit Luise Reddemann: Traumatherapie

Für euch gibt’s nur beste Gäste und Inhalte, die euch in eurer Genesung weiterbringen sollen.

Dr. Reddemann ist Medizinerin, Professorin, Mentorin, Therapeutin und Buchautorin. Sie richtet sich an Ihre Leser*innen mit Inhalten wie Kriegstraumata, Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch in der Kindheit, schwere psychische Gewalt, aber gibt auch zahlreiche praktische Tipps wie von Traumatisierung betroffene Frauen und Männer besser im Leben zurecht kommen können. Und da wiederrum gibt es keine Einheitslösung. Therapie ist so individuell und facettenreich, wie der Mensch, der vor einem sitzt. Soundquali wird ab Minute 2 wieder normal.

Ihr dürft die Veränderung sein! Und denk dran, du bist nicht was dir passiert ist. SW

BTW: Ich hoffe ihr hattet gesegnete Festtage. Startet gut ins neue Jahr und übertreibts es bitte nicht ( Stichwort: feiern)!