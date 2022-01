Ausschuss für bürgerliche Freiheiten will digitale Privatsphäre und freie Meinungsäußerung im Netz durchsetzen

Am Donnerstag, 20.01.2022, stimmen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Plenum final über ihre Position zum Digitale-Dienste-Gesetz ab. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten hat zahlreiche Änderungsanträge eingereicht, die unter anderem die Einführung eines Rechts auf anonyme Internetnutzung, die Eindämmung der staatlichen Überwachung von Online-Aktivitäten und strikte Auflagen für den umstrittenen Einsatz fehleranfälliger Uploadfilter adressieren. Über die Änderungsanträge wird voraussichtlich am Donnerstag Morgen abge-stimmt. Die großen Fraktionen wollen Änderungen an der Abstimmungsvorlage jedoch vermeiden.

Vorab sprachen wir darüber mit dem Europa-Abgeordneten und Bürgerrechtler Dr. Patrick Breyer von der Piratenpartei. Er hat die Änderungsanträge als Berichterstatter für den Ausschuss ausgewählt.

Interview von Walter Heindl mit Dr. Patrick Breyer – 20.02.2022 – 09:23 Minuten