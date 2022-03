Auch die neunte Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ steht im Zeichen des Frauenmonats März: Nur Frauen* gestalten diese Sendung im März. Diesmal geht es um, natürlich, den Krieg in der Ukraine und die zu erwartenden Folgen für Mensch und Natur, sowohl im Kriegsgebiet als auch darüber hinaus. Dazu gibt es wieder Veranstaltungstipps und am Ende noch einen Blick auf die Überschwemmungen in Australien.

9. Sendung Klima in Bewegung – 09.03.2022 – 16:22 Minuten