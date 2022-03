Lena Fleddermann bei PG – Psychische Gesundheit

– Eure Redaktion für die Seele – Produktion Sanni Wambach (PG)

Trigger Warnung:

Liebe Leute, liebe Frauen, es ist Frauenmonat März und wir machen mit unserem 2. Beitrag etwas zur Stärkung unseres Selbstvertrauens und stellen vorsichtshalber eine TRIGGERWARNUNG gleich mal zu Beginn aus, weil in dieser Folge wird Tacheles geredet über Traumata aus Sich von Lena Fleddermann. Ebenfalls eine junge Frau und eine der viel zu vielen Betroffenen, aber eine der wenigen, die den Mund über Missbrauch und Gewalt, auch Psychiatriegewalt aufmacht. Nichts was wir für selbstverständlich halten! Deshalb haben wir Lena Fleddermann angefragt und sie hat uns spontan Teile ihrer ganz und gar bewegenden bisherigen Lebensgeschichte erzählt. Lena F. steht in meinen Augen und Ohren für Emanzipation und Empathie, für Kreativität und für Vielfalt. Wenn ihr Ihre Arbeiten ebenfalls würdigen wollt, dann schaut vorbei bei ihr was Lena F. zu berichten hat: https://www.youtube.com/channel/UCkc5sz_sN6OAriNFscJ_F9w/featured