Wie viel oder wenig Frauen* in der Kultur vertreten sind sowie Vorstellen von Förderinitiativen

Auch weiterhin muss für die Gleichberechtigung von Frauen* im Beruf gekämpft werden. In dieser Sendung wird vor allem der Berufsbereich Kultur in Augenschein genommen: Wie stark sind Frauen* prozentual im Kulturbereich vertreten? Gibt es Unterschiede in der Besetzung von Stellen zwischen verschiedene Kulturbereichen wie Theater, Orchester, Bibliotheken oder der Kunst? Wie sehr ist der Gender Pay Gap im Kulturbereich ausgeprägt? Diese und viele andere Themen werden im Gespräch mit dem Verein STADTKULTUR und dem Deutschen Kulturrat angesprochen und geklärt.

Darüber hinaus werden Förderinitiativen für Frauen* im Kulturbereich vorgestellt. So beispielweise #sieINSPIRIERTmich vom Kulturreferat München, welches Projekte mit feministischen Themen rund um den Weltfrauentag unterstützt und das Mentoring-Programm des Deutschen Kulturrates, welches weibliche Führungskräfte in Kultur und Medien fördert.

Am Schluss der Sendung wird der Verein Schamrock vorgestellt und mit zwei Dichterinnen aus diesem Verein über deren Erfahrungen gesprochen.

Beitrag von Anita Härle -Erstausstrahlung bei Radio LORA am 25.03.2022 – gemafreie Version 49:49min

Interviewpartnerinnen: