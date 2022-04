PG – Psychische Gesundheit ES 2

ES steht als gängige Abkürzung innerhalb der Essstörungs-Szene. Betroffene wollen genesen von dieser heimtückischen Symptomatik. Essstörung ist im Prinzip ein Überbegriff für verschiedene psychologische Verhaltensweisen, welche auf (Nicht-)Essen und in den meisten Fällen eine Körperschemastörung mit integriert ist. Wir klären hier nochmal mit Frau Dipl.-Psychologin Miriam Lorenzen und der lieben Lena von Hallo Lena alles was ihr zum Grundlagen-Verständis wissen solltet. Sie berichtet in Hallo Bulimie als Betroffene vor allem über die Essbrechsucht und macht vielen Menschen Mut mir einer gehörigen Portion Humor 🙂

Erfahrt in dieser Folge wie man und vor allem frau sich gut abgrenzen und gut nach einem sinnvollen und der Genesung unterstützenden Ernährungsplan leben kann und bei Rückfällen bzw. Vorfällen gnädig mit sich selber umgehen kann.

Musik: Steh wieder auf, Light it up, Wir sind am Leben

Frauenmonat März. Mit insgesamt ganzen 3 Sendungen, welche wir einzig uns Frauen und dem Frauenmonat März bei LORA gewidmet haben. Wir bei PG haben mal wieder unser Bestes gegeben für euch und möchten wissen: Wie fandet ihr unseren Beitrag. Was fandet ihr hilfreich, was wünscht ihr euch von uns und was könnt ihr möglicherweise selbst zur Stärkung der Rechte von Frauen bzw. psychisch vorbelasteten Menschen tun? kritik@lora924.de zu S. Wambach.

Nächste Folge am Donnerstag, 21.04.2022 um 20 Uhr… über Prüfungsangst und dem 1. Teil eines Spezialthemas: medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung von Psychosen. Listen to: Radio LORA 92.4.