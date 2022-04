Auslieferungsbescheid für Julian Assange

Wer anderen ein Verbrechen nachweist, wird selbst verhaftet! Das klingt ungerecht und nicht nach einer wirklich guten Lösung, wenn es darum geht Verbrechen zu verhindern. Und doch ist es diese Losung die im Grunde hinter einem der großen Polit-Skandale der letzten Jahre geht, der sich mittlerweile in einem Namen zusammenfassen lässt: Julian Assange.

Der Wiki-Leaks-Gründer, dessen Veröffentlichungen den USA Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan nachgewiesen haben, durchlebt seit 2010 eine Odysee. Seit dieser Zeit versucht er sich einer Auslieferung in die USA zu erwehren, was heute wohl zumindest juristisch gescheitert ist. Denn heute hat ein Londoner Gericht einen formellen Auslieferungsbeschluss erlassen. Wir fragten den Pressesprecher des Deutschen Journalisten-Verbands djv, Hendrik Zörner, wie er dieses Urteil einschätzt.

Interview von Fabian Ekstedt mit Hendrik Zörner – 20.04.2022 – 07:40 Minuten