PG – Psychische Gesundheit – neue Folge zu Prüfungsangst und Teil 1 Schizophrenie und Tablettenentzug (feat. Dr. Jann Schlimme)

Liebe Leute, Liebe PG-Fans und Interessent*innen von seelischer Gesundheit,

ich hoffe euch geht es gut.

Wir beginnen diese Spezialfolge ganz spießig – so wie fast immer eigentlich – mit Prüfungsangst, Emotionsregulation und Prokrastination mit Frau Plessing vom Studentenwerk München und sind sehr happy mit den Tipps und Tricks. Außerdem erfahren wir ein bisschen was zur mentalen Gesundheit von Studierenden. Und dann kommen wir zum Thema Ausschleichen von Neuroleptika…

Heute geht es um ein zugegebenermaßen etwas schwieriges Thema und wir betreten Neuland, wenn es jetzt neben meinen und euren Lieblingsthemen Traumata, Körpertherapie, Depressionen und Co. auch noch um Schizophrenie und Medikamente geht.

Es hat sich aber ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Dr. Jann Schlimme aus Berlin via Telefon ergeben. Der Psychiater und Psychotherapeut und Mental Health Aktivist hat sich auf die Behandlung auf Psychose- betroffene spezialisiert. Hört rein und lasst doch gleich mal Feedback da. Teil 2 gibt es dann auch und zwar im Mai. Lasst mir eure Wünsche weiterhin zukommen und habt bitte Verständnis dafür wenn nicht alles immer und sofort geht, aber alle eure Themen werden früher oder später berücksichtigt werden.

Euer Podcast für eure Psychische Gesundheit natürlich nur auf Radio LORA…

Zu Gast Jann Schlimme, Produziert von Sanni Wambach, Musik: Chvrches – How not to drown, Tomcraft – Loneliness, Kollegah – Mondfinsternis, Claudia Gawlas – Papillon