Kuriosa mit und…ohne Worte: ich habe die Sendungsplanung geändert.

In der zweiten Hälfte meiner Sendung am 25.Mai 16:00 konnte ich an Frau S. vom Verteidigungsausschuss und weiteren, „forschen“ Gestalten nicht vorbei und habe den Ablauf geändert.

Ja, wir haben es in Russland mit einem, unberechenbaren Kriegsverbrecher zu tun. Waffen, jeglicher Art sprechen nur e i n e (nämlich tödliche) Sprache. Egal, auf welcher Seite.

Vor 15 Jahren produzierte ich für die Lora-Sendung Plattenbau-Kontraste eine pazifistische Toncollage.

Die komprimierte Wiederholung an diesem Tag ist allen geschichtsvergessenen Verantwortungsträgern als auch den eifrigen Gefolge-Journalisten, die sich erschreckend schnell ein Kriegsgejohle angeeignet haben, zugedacht, denen ich das Recht auf historischen Irrtum abspreche.