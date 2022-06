PG – Psychische Gesundheit heute mit Dr. Bärbel Wardetzki

In der heutigen Folge wollen wir besser verstehen warum Narzissmus entsteht, wie man Narzissmus von anderen psychischen Erkrankungen abgrenzen kann und ob das immer gleich einen Erkrankungswert hat. Was ist positiver Narzissmus und gibt es sadistische Narzisst*innen? Seid gespannt auf ein aufschlussreiches Interview mit Fr. Dr. Wardetzki im Studio zu Gast. Sie ist renommierte Spezialistin unter anderem in der Forschung und Behandlung von narzisstischen Tendenzen als Begleiterscheinung oder voll ausgeprägtes Bild. Außerdem berät Sie in Ihrer eigenen beruflichen Laufbahn als Psychotherapeutin am Rande auch noch Angehörige von Narzisst*innen.

Psychische Gesundheit vom 15.06.2022, Sanni Wambach