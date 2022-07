Kaum ein anderes Thema polarisiert mehr die Psychiatrieszene und doch ists irgendwo omnipräsent. Wer ist verantwortlich für Suizidversuche und vollendete Suizide? Aber wir hier gehen noch viel weiter. Wir gehen weiter zurück zu den Ursachen. Wir wollen wissen wo greift die Prävention ein? Wo können wir als Berater*innen, Freund*innen und Dienstleistende ansetzen, damit Suizid nicht passieren? Welche Last tragen Menschen mit Suizidgedanken mit sich und trifft die Angehörigen Schuld? Denn so komplex das Thema auch ist, so viel wissen wir sicherlich schon: Suizide passieren überhaupt, weil die Seele komplett außer Lot geraten ist und bis es dazu kommt ist im Leben vieles nicht aufgeräumt. Wir leisten zumindest einen kleinen Beitrag und räumen auf. Suizidprävention ist das heutige Thema und mein heutiger Gast ist die liebe Frau Graf von der Arche, Saarstraße München.

Gewidmet: Thomas 1981- 2015

Psychische Gesundheit mit Sanni Wambach vom 16.Juni 2022

Alles zum Nachhören und Anlaufstellen hier: https://lora924.de/pg-psychische-gesundheit/

Feedback zur Sendung an sannibach@gmail.com