Wochenprogramm 25. Juli – 29. Juli 2022 (KW 30)

4. Montag im Monat, 25. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites: Portrait: Scialpi – Vor knapp 40 Jahren wurde der italienische Musiker mit Liedern wie Rocking Rollin weltbekannt. Wir spielen bekannte und weniger bekannte Stücke aus seinem vielschichtigen Repertoire.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH (EineWeltHaus)

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Open Source

20.00 Uhr: Der Talk am Feierabend – im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. In dieser Sendung des Nord Süd Forum München e.V. sprechen wir über Nachhaltigkeit – und wie es gelingen kann, Umweltthemen und soziale Gerechtigkeit zusammenzubringen. Heute zu Gast: Nora, die ein Praktikum beim Nord Süd Forum gemacht hat und berichten wird, wie sich der entwicklungspolitische Dachverband für soziale und globale Belange stark macht.

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. – „Kabarett ist das Hallo wach“ sagt Arnulf Rating, der große PolitClownKabarettist aus Berlin. Ausschnitte aus dem aktuellen Programm „Zirkus Berlin“ (LiveMitschnitt) und Interview nach der Vorstellung.

06.00 Uhr: Fördersendereihe „Kultur für alle“ mit Vivien Rathjen – „Kunst und Inklusion“

Wie das klingt, wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam ihre Umwelt erkunden und dabei kreative Werke erschaffen, hören Sie in dieser Sendung. Die Moderatorin Vivien Rathjen vom Paul Klinger Künstlersozialwerk e.V. sprach mit Annette Hessler (vhs Mediencoach und freie Journalistin) und Sebastian Zarusky (Leiter der Offenen Hilfe Starnberg) über die Entstehung ihrer Hörpfade.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Fördersendereihe „Kultur für alle“ mit Vivien Rathjen – „Kunst und Inklusion“

10.00 Uhr: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. – Das Leben ist wie ein Theaterstück – so sieht es jedenfalls der Fotograf und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Bewaffnet mit der Kamera und einem offenen Blick für die kleinen Geschichten des Alltags, streift er durch die Straßen der Groß- und Kleinstädte. Wie aus den Zufallsbegegnungen ganze Filme wurden und was ihn mit der Zeitschrift BISS verbindet, erzählt er im Interview mit Vivien Rathjen, im Rahmen der „Künstlerfragen“ des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mir ihr redet er über fehlende Berührungsängste und den Moment, wo man kein Foto macht und warum wandernde Musikanten in seinem Leben eine Rolle gespielt haben

11.00 Uhr: PoesieMagazin mit Kristian (LIVE)

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fördersendereihe „Kultur für alle“ mit Vivien Rathjen – „Kunst und Inklusion“

15.00 Uhr: PoesieMagazin mit Kristian (LIVE)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 26. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more (LIVE)

17.00 Uhr: In Trotz Alledem gibt es eine Sendung aus der Reihe „Audiotour durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt – Wir stellen zusammen mit der Mathilde-Eller-Schule Erholungsräume wie die Isarauen und die den Alten Südfriedhof vor und sprechen mit Umweltorganisationen aus dem Stadtbezirk, den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz über ihre Arbeit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios: Ein Feature von Hubert Brieden (FLora Hannover) – “ … wow, wir stehen nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer, sondern auch auf denen unserer Großväter.“ Deutsche Kriegspropaganda: Verharmlosung des NS-Vernichtungskrieges und des Holocaust. Auf freie-radios.net herunterladbar.

21.00 Uhr: Redakcija Polonium (LIVE) – Energiepolitische Zusammenarbeit: Vorschlag der polnischen Linkspartei – Polen soll deutsche Atomkraftwerke ab 1.1.2023 pachten, Lieferungen von Flüssiggas an Deutschland über das polnische LNG-Terminal, Gast im Studio: Pastor der polnischen evangelischen Gemeinde in München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Non minus ultra

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 27. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte / danach bis zur vollen Stunde Radioeindrücke aus Kiew, Odessa, Karkhiv, Donietzk und der Krim.

17.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper (LIVE)

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: ABF Reihe: Kulturimpuls Grundeinkommen – Thema: Vom Mangel zum Überfluss

Zunehmend lauter werden die Mahnungen und Erinnerungen an die Errungenschaften des Neoliberalismus. Verbunden werden die Leidgesänge mit den Forderungen nach mehr Engagement und höherem Fleiß, um dem drohenden Mangel zu entkommen. Weitestgehend wird dabei übersehen, welche Kollateralschäden diese neoliberale Ökonomie in den letzten Jahrzehnten hinterlassen hat. Den zunehmenden Demokratieverlust und das Erstarkten autoritärer Führungen sollten wir hierzu auch hinzurechnen. Wäre es vielleicht an der Zeit den Fokus anstelle auf den Mangel zu legen, den Blick auf die bestehende Fülle zu weiten. Unter den bestehenden wirtschaftlichen Spielregeln ist der heutige Verteilungskampf chancenlos. Um so zynischer erscheinen daher die Loblieder an den Neoliberalismus und den Wunsch diese Zeiten wieder erstarken zu lassen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir einen Schritt nach hinten gehen und unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem aus leichtem Abstand betrachten. Das ist weitaus mehr als Sozialromantik. Es geht um die Gestaltung von Zukunft und gesellschaftlichem Wohlstand für alle statt nur für eine Elite.

20.00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg (LIVE)

21.00 Uhr: Gegensprechanlage (Anrufersendung) mit Bernhard (LIVE) – Thema: die Münchner Angstselbsthilfegruppe (MASH)

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Funkloch

DAB+

10.00 Uhr: Non minus ultra

11.00 Uhr: Hillbilly

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Donnerstag im Monat, 28. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Beetgeflüster

20.00 Uhr: Themensendung

21.00 Uhr: Sluttalk – „Feminismus und Spiritualität“?

In dieser von uns intern lang ersehnten Folge diskutieren Kerstin, Barbara und Momo über die Rolle von Spiritualität und Religion für den Feminismus und die Gesellschaft und stellen sich die Frage: Wie sehr gibt es hier Überschneidungen und wie finden wir ebendiese?

22.00 Uhr: CLUB LATINO – Zunächst Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín, danach Crossover mit Christoph Götz



DAB+

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

5. Freitag im Monat, 29. Juli 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Spießer im Herzen

17.00 Uhr: Verdi-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Bei LORA Kultur am 29. Juli hören Sie den ersten Teil einer Führung durch die Ausstellung „Beziehungsstatus offen: Kunst und Literatur am Bodensee“, die zur Zeit im Zeppelin-Museum Friedrichshafen zu sehen ist. Teil 2 folgt dann am 19. August.

20.00 Uhr: Graphophon mit Claudia – Katherine Mansfield/ In einer deutschen Pension – drei Erzählungen

bei DAB+ geht es weiter