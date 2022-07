Heute im Lora-Webstream 23:25 die Wiederholung eines Hör-Experiments.

Wir machen mit ihnen eine kleine Radioreise

in jenes Land , das die wohl schlimmste und höchstinfektiöse

Tragödie in diesem Jahrhundert erleidet. Wir hören in kurzen

Sequenzen Radioklänge aus Kiew, Odessa, Karkhiv, Donietzk und der

Krim.

Wo dort ein Radioempfang noch möglich ist, wissen wir nicht. Aber die

Sender, darunter vielleicht auch okkupierte strahlen ihr Programm

weiter aus. Der Mittschnitt entstand am 8. und 9. Juli

vormittags…die Zahl der sinnlosen Opfer in diesem Zeitraum sind

unbekannt.