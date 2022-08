PG Psychische Gesundheit widmet sich der Selbsthilfe

Selbsthilfe? Was ist das? Was soll das? Ernsthaft? Wollen sich die ‚Psychos‘ jetzt auch noch selber aus ihrer Misere helfen? Das kann doch gar nicht funktionieren! Die ziehen sich doch alle gegenseitig runter! Das soll helfen?

Und ob das hilft! Selbsthilfe ist ein ganz und gar wunderbares Werkzeug um psychischen Erkrankungen oder Verschlechterung dieser Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, in den meisten SHGs (Selbsthilfegruppen) und Selbsthilfeinitiativen wird der Sinn und die Gemeinsamkeit gestärkt. Es geht darum herauszufinden was MIR selbst hilft und dann mit anderen Betroffenen oder Angehörigen daran zu arbeiten. Es gibt weitaus mehr als die sehr bekannten und von mir sehr geschätzten Anonymen Alkoholiker. Welches Selbsthilfegruppen habt ihr schon längerfristig ausprobiert und was hat bei euch funktioniert? Lasst es mich wissen: sannibach@gmail.com.

Anlaufstellen, bundesweit unter anderem hier: https://www.nakos.de/