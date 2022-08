Kultur und Queerness bzw. queere Gemeinschaft – Lesung Alicia Zett, Ausstellung queer:raum, Tutti frutti Kiki Ball

Das heutige Thema der Kulturfördersendereihe „Kultur für alle“ ist Kultur und Queerness beziehungsweise queere Gemeinschaft. Es geht um das Kennenlernen und Herantasten von Teilbereichen der queeren kulturellen Welt. Dabei wurden folgende Veranstaltungen bei den PrideWeeks in München besucht: Die Lesung von Alicia Zett mit ihrem Buch „Maybe not tonight“, der Ausstellung queer:raum und dem Tutti Frutti Kiki Ball, bei dem es ums Voguing ging. Außerdem wurden auch Unklarheiten und Unsicherheiten rund um das Thema Queerness angesprochen. So ging es beispielsweise um die allgemeine und individuelle Bedeutung von „queer“, um die Verwendung der richtigen Pronomen und um das Akronym LGBTQIA+.

Veranstaltungen im Detail:

Alicia Zett ist Autorin von Queerer Literatur, arbeitet bei einem lokalen Fernsehsender und spricht auf Social Media über LGbTQIA+ Themen. Sie hat ihr Buch „Maybe Not Tonight“ vorgestellt.

Hier haben ca. 20 Kreative und Künstler*innen ausgestellt.

