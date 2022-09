Das Entlastungspaket III kommentiert von Prof. Dr. Butterwegge – Teil 3

Das 3. Entlastungspaket der Bundesregierung ist da. Dafür hat sie sich Zeit gelassen, wieder einmal.

Obwohl seit einigen Monaten schon in vielen Haushalten oft das Monatsende noch nicht in Sicht, aber das verfügbare Einkommen schon ausgegeben ist, haben die Ampelkoalitionäre wieder lang gebraucht, um das nun dritte Entlastungspaket auf den Weg zu bringen. Zwei Teile des Interviews haben wir in den letzten beiden Magazinausgabenj schon gesendet, heute kommt der finale 3. Teil…

Wir wollten von Prof. Dr. Christoph Butterwegge wissen, welche Fehler und Ungerechtigkeiten aus dem letzten Entlastungspaket korrigiert wurden und wie er das Entlastungspaket Nummer Drei einordnet.

Interview von Martina Helbing mit Prof. Dr. Christoph Butterwegge – 08.09.2022 – 14:02 Minuten