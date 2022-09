Fair Fashion vs. Fast Fashion

Im zweiten Teil der Sendereihe „Wo München fair ist!“ geht es um das Thema Fair Fashion – also um fair produzierte und gehandelte Kleidung. Aber wir schauen auch auf die andere Seite – auf die Fast Fashion-Mode und ihre Folgen für Mensch und Umwelt.

Was man unter Fair Fashion versteht, das erläutert Ursula Artmann von der Weltladen-Betreiber-Genossenschaft.

Aarti Lüdcke vom Weltladen München stellt die Unternehmen Mela, Greenbomb, Nepalya, Global Mamas und Amauta vor, die alle Fair Fashion-Mode anbieten.

Außerdem schildert der Buchautor Frank Herrmann was die Verbraucher*innen, was Politik und Unternehmen gegen die sog. Fast Fashion- oder Wegwerfmode tun können, die unter enormen Ressourcenverbrauch und Ausbeutung der Arbeiter*innen produziert wird.



