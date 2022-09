Wochenprogramm 12. – 16. September (KW 37)

2. Montag im Monat, 12. September 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap und Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Felix – Vortrag Rainer Braun zum Antikriegstag

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum – Musik über München

20.00 Uhr: International: MAPC – Vortrag McKibben

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion mit Azad (LIVE)

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Viel Musik, welche in der afrikanischen Kultur verwurzelt ist, wie z.B. von Kolinga und Alune Wade, gefolgt von neuen Alben der sehr unterschiedlichen Liedermachern Helge Schneider und Hannes Wader.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: 0176 OiCity

06.00 Uhr: Poesieboten – Die heutige Poesieboten-Sendung bietet hochkarätige Gedichte sowie Lyrik von vielen schillernden Poetinnen und Poeten aller Schattierungen, inklusive internationaler Gedichte in Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Kroatisch, u. a. Ana Eileen Lopez und die Kinderbuchautorin Patricia Colchado. David Drevs liest ein ukrainisches Gedicht von Juri Zaplin. Jan Schönherr liest drei Gedichte von Charles Bukowski aus den USA.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Poesieboten – Die heutige Poesieboten-Sendung bietet hochkarätige Gedichte sowie Lyrik von vielen schillernden Poetinnen und Poeten aller Schattierungen, inklusive internationaler Gedichte in Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Kroatisch, u. a. Ana Eileen Lopez und die Kinderbuchautorin Patricia Colchado. David Drevs liest ein ukrainisches Gedicht von Juri Zaplin. Jan Schönherr liest drei Gedichte von Charles Bukowski aus den USA.rein!

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 13. September 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Arabische Redaktion – Die Themen: Die Westsahra leidet unter den Beziehungen zwischen Marokko, Algerien und Spanien./die aktuelle Situation in Tunesien nach dem Verfassungsreferendum sowie: die Menschenrechte in Saudi-Arabien.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Portal Migration

20.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus (LIVE)

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Meghedi – Armenische Musik

23.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

DAB+

01.00 Uhr: Rap und Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Felix – Vortrag Rainer Braun zum Antikriegstag

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum – Musik über München

05.00 Uhr: International: MAPC – Vortrag McKibben

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap und Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EWH mit Felix – Vortrag Rainer Braun zum Antikriegstag

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum – Musik über München

14.00 Uhr: International: MAPC – Vortrag McKibben

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 14. September 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik mit Beate – Heute eine Mischung aus Roots-, Folk- und Weltmusik, Musik, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist und diese als Inspiration für eigene Kompositionen benutzt.

17.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf und Studiogast (LIVE)

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Sendung daydream von Marc Zimmermann – Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene. Live-Stream macht Clemens Koller (https://www.lunastrom.org)

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Portal Migration

05.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

06.00 Uhr: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

10.00 Uhr: Meghedi – Armenische Musik

11.00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Portal Migration

14.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

15.00 Uhr: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Donnerstag im Monat, 15. September 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Gewerkschaft in der Kritik – Orhan Akman im Interview

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Bund Naturschutz

20.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – 2. Teil zum Thema Digitalisierung: Im Gespräch waren wir mit der Patientenuniversität Hannover und haben einige Fragen stellen können bezüglich der Vor- und Nachteile von Digitalisierung und wie man sich da gut kundig machen kann.

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina



DAB+

02.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf und Studiogast

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Nachgefragt mit Kosima Graf und Studiogast

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 16. September 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: GeekTalk

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – Am 16. September präsentieren wir Ihnen bei LORA Kultur die KünstlerInnen Evelyn Hofer, Richard Lindner und Santiago Calatrava.

20.00 Uhr: voraussichtlich Nachtlektüre

bei DAB+ geht es weiter