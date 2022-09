Es gibt eine Alternative zur nationalen Militarisierung!

Fast schon alternativlos scheint zur Zeit der Kurs der Zeitenwende. Neben einer begrenzten, militärisch verantwortbaren Unterstützung der Ukraine steht das Vorhaben der deutschen Regierung, ein Riesen-Sondervermögen von mindestens 100 Milliarden Euro zur Modernisierung und Aufstockung der Bewaffnung der Bundeswehr locker zu machen, also für eine massive nationale Aufrüstung.

Dies kritisiert in einem Artikel im Online-Magazin Telepolis der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Moegling. In der Überschrift des Artikels fordert er die EU auf, sich zwischen 2 Rollen zu entscheiden: Militärische Großmacht oder internationale Friedensvermittlerin. Wir fragten Professor Moegling, warum er da von einem Entweder-Oder ausgehe, schließlich lässt sich aus einer Position der Stärke heraus doch auch erfolgreicher verhandeln, oder?

Interview von Andrasch Neunert mit Klaus Moegling – 09.09.2022 – 10:47 Minuten