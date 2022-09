Digitalisierung im 2. Teil bei PG – Psychische Gesundheit

Dieses Mal wollen wir achtsam auf die positiven Aspekte der Digitalisierung eingehen. Den ersten Teil findet ihr hier: https://lora924.de/pg-psychische-gesundheit/

Im Gespräch mit Frau Seidl von der Patientenuni. Die Patientenuni in Hannover möchte aufklären über alles was Patienten wissen möchten. Ich habe mir als interessierte Redakteurin auch einen Kurs genehmigen dürfen und war doch selbst überrascht was man so alles beachten kann und sollte. Hier könnt ihr einige Kursinhalte und Generelles dazu in unserem Interview erfahren.

Wie sieht es da bei euch aus? Schon Erfahrungen mit DiGA, online-Kursen und online-Therapie-Angebote für die psychische Gesundheit gemacht?