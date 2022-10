40. Teil Klima in Bewegung – Heißer Oktober in Spanien und Frankreich, Stop Trinity in Wolfsburg, Film: „Der laute Frühling“

Im Teil 40 sind wir schon mitten drin im Oktober, der sich mancherorts als neuer Sommermonat empfielt. In Spanien und Frankreich wurden in der vergangenen Woche neue Rekordwerte für den Monat aufgestellt. In München ist immer noch Klimaherbst und Ramona berichtet uns von einer Veranstaltung auf der die zivilgesellschaftlichen Münchner Klimaräte über ihre Arbeit und Einschränkungen berichteten. Aus München blicken wir in eine andere Autostadt, nämlich nach Wolfsburg. Dort arbeiten Aktivist*innen in der Kampagne „Stop Trinity“ daran, eine von VW geplante E-Auto-Fabrik zu verhindern und suchen dabei den Kontakt mit Arbeiter*innen, den Gewerkschaften und Anwohner*innen, wie uns Valentin berichtet. Und zu unseren Veranstaltungstipps der Parents for Future hat Fabian auch noch einen. Der Film „Der laute Frühling“ läuft wieder in München und wir hören von der Regisseurin Johanna Schellhagen, warum sie als Arbeitskampf-Expertin jetzt einen Film für die Klimagerechtigkeitsbewegung gemacht hat.

40. Teil Klima in Bewegung – 19.10.2022 – 22:07 Minuten

Links:

Stop Trinity: https://stop-trinity.de/

Der laute Frühling: https://de.labournet.tv/project/der-laut…