Heute vor einer Woche wurde der Welthungerindex 2022 veröffentlicht. Nachdem er sich einreiht in die Masse der schlechten Nachrichten, ist die Erinnerung an die Schlagzeilen vermutlich bei vielen schon wieder verblasst. Die haben sich auch dramatisch gelesen: 828 Millionen Hungernde weltweit, und „Globale Krisen verschärfen dramatische Lage“.

Solche Überblicke auf die Dramatik in der Krise sind gut geeignet um sie schnell wieder zu verdrängen. Dabei könnte sich manch einer stattdessen daran erinnern, dass es ja ein Ziel gibt, auf das sich die Vereinten Nationen verständigt haben: Zero Hunger 2030! Kein Hunger mehr in der Welt im Jahr 2030. Das klingt großartig und nach einem wirklichen globalen Fortschritt, im Kampf gegen den Hunger, der eigentlich die letzten Jahre recht erfolgreich war. Statt uns mit der dramatischen Lage der Welt, die wieder mehr Menschen hungern lässt, aufzuhalten, haben wir nachgefragt, bei Laura Reiner von der Welthungerhilfe: Erreichen wir das Ziel Zero Hunger 2030?

Interview von Fabian Ekstedt mit Laura Reiner – 20.10.2022 – 12:13 Minuten

Den Welthungerindex 2022 finden Sie hier.