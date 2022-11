Maryse Conde: Köstliches und Kostbares

Wieder einmal lassen Nachrichten aus Lateinamerika aufhorchen: Kolumbien hat einen neuen, linken Präsidenten. Was hat er vor? In Nicaragua werden immer mehr Hilfsorganisationen des Landes verwiesen und die Organisation Amerikanischer Staaten OAS tagte ohne einige ihrer (ex-)Mitglieder. In dieser Fremden Heimat greifen wir diese Themen auf und stellen eine interessante Autorin aus Guadeloupe vor, die sich in vielen ihrer Werke mit den Fragen nach Kolonialismus und rassistischem Gedankengut in ihrer Heimat und anderswo auseinandersetzt. Empfehlenswert ist dazu ihr Buch mit dem Titel „Köstliches und Kostbares“.

Ganze Sendung Fremde Heimat – Erstausstrahlung: 04.10.2022 – gema-frei – 56:28 Minuten