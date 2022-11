Kennen Sie das Münchner Klinikviertel? Klar, Sie wissen, wo es liegt. Aber kennen Sie die Geschichte und die Entwicklung des Viertels? Nicht wirklich, oder? Deswegen möchten wir Ihnen den Kalender „Kliniken im Viertel“ der Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt vorstellen, in dem sich nicht nur interessante Bilder und Fotos vom Klinikviertel finden, sondern der Kalender informiert Sie auch über die spannende Geschichte der Medizin und der Krankenpflege in München.

Mehr darüber erzählen uns Beate Bidjanbeg von der GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt und Verleger Franz Schiermeier. Was also sieht und entdeckt man alles im Kalender? Franz Schiermeier legt los.

–

Der Kalender „Kliniken im Viertel“ der GeschichtsWerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist im DinA3 Format, kann aber aufgeklappt auch im DinA 2 Format aufgehängt werden. Er kostet 15 Euro und ist im Buchhandel oder über den Franz -Schiermeier-Verlag erhältlich. Mehr Info unter: www.stadtatlas-muenchen.de/

Mitgearbeitet am Kalender haben Beate Bidjanbeg, Walter Klupsch, Heinrich Ortner, Franz Schiermeier, Adelheid Schmidt-Thomé und Barbara Turczynski-Hartje.

Dazu noch zwei Veranstaltungstipps: Am 10. November lädt die Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt um 18 Uhr in das St. Vinzenz Haus, genauer gesagt in den Friedrich von Gärtner Saal, Zugang über Nußbaumstr. 5 oder Goethestr. 69. Dort wird der Kalender vorgestellt. Bitte anmelden unter info@viertelgeschichte-ludwigsvorstadt.de! Es sind noch Plätze frei!

Und am 13. November um 14 Uhr bieten Heini Ortner und Dr. Barbara Turczynski-Hartje von der Geschichtswerkstatt die Führung „Kliniken im Viertel“ an. Treffpunkt ist Ecke Nußbaumstr / Ziemssenstr.