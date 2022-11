H&M Betriebsrätekonferenz fordert die Rücknahme der Kündigung von Orhan Akman

Gewerkschaften setzen sich für die Belange ihrer Mitglieder ein, unterstützen sie bei Rechtsstreitigkeiten und gestalten zusammen mit Betriebsräten Tarifverträge. Leider mußten wir bei LORA vor einigen Wochen berichteten, das es Streit zwischen dem ver.di Bundesvorstand und Orhan Akman gibt, die in fristlosen Kündigungen endete, davon war eine, eine sogenannte „Verdachtskündigung“. In einem anderem Verfahren geht es um die Abberufung von Orhan Akman als Bundesfachgruppenleiter. Das Gerichtsverfahren läuft und wird am 13. Dezember am Berliner Arbeitsgericht verhandelt.



Rund 350 Betriebsräte der Modekette H&M forderten bei ihrer diesjährigen Betriebsrätekonferenz den Verdi-Bundesvorstand auf:

„Nehmt die Kündigungen von Orhan Akman zurück!“



Wir sprachen mit Pinar Akbal, sie die stellvertretende Gesamtbetriebsrat Vorsitzende von H&M. Sie äußert sich heute, stellvertretend für Ihr Kolleg*innen zu den Vorgängen.