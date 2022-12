11. Türchen LORA Adventskalender – München, eine gerechte und sichere Stadt für alle?

Hinter dem 11. Türchen verbirgt sich eine Sendung des Münchner Forums vom April 2022. Neben den Möglichkeiten, die das Leben in einer Großstadt bietet, gibt es auch Schattenseiten – vor allem für Mädchen und junge Frauen. Ihr Alltag ist teilweise geprägt von Angst und Unsicherheit, wie die Studie „Safe in the City?“ von Plan International Deutschland zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und Frauen in Großstädten gezeigt hat.

Von den auf der „Safer Cities Map“ markierten Orten wurden 80 Prozent als unsicher und nur 20 Prozent als sicher bewertet.

Damit fühlen sich Mädchen und Frauen aus deutschen Großstädten, u.a. München, nicht sicherer als die in den Hauptstädten von Peru, Uganda oder Indien.

Wir sehen also: Es besteht akuter Handlungsbedarf!

Boris Gorelik und Franziska Kohl vom Münchner Forum sprechen deshalb mit zwei Genderplanning Expertinnen. Dr. Anke Schröder, die verantwortlich für das Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit im LKA Niedersachsen ist und Gabriele Nuß, die stellvertretende Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen in München berichten von aktuellen Projekten und Chancen um das Sicherheitsgefühl zu verbessern sowie von Grenzen in der Planung.

gema-freie Sendung vom Münchner Forum – Erstausstrahlung: 11.04.2022 – 43:52 Minuten

Wir hoffen Sie schätzen unsere Arbeit. Über lange Interviews mit Menschen, die sonst kaum mediale Aufmerksamkeit bekommen, versuchen wir die Medienlandschaft um viele Blickwinkel zu bereichern. Und das ist immer wieder der Blick von „unten“. Das können wir, weil wir ehrenamtlich arbeiten, ohne Redaktionsvorgaben oder großes Medienhaus im Rücken. Doch das Projekt „LORA München“, ein Zusammenschluss von aktuell 114 eigenständigen Redaktionen, die gemeinschaftlich dieses Radio betreiben, droht an seinen Kosten zu scheitern.

Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. Nur mit Ihrer Hilfe können wir weiter arbeiten – weiterhin bisher unbekannte Musik, wichtige Themen, neue Perspektiven, tollwütiges Kabarett und so vieles mehr über die Radiowellen verbreiten!

Danke an alle unsere Fördermitglieder, die uns schon unterstützen! Falls Sie noch kein Mitglied im Förderverein sind: Wir brauchen Sie! Ehrenamt ist nicht kostenlos und vor allem nicht umsonst!

Wir freuen uns, dass Sie uns als Mitglied im LORA Förderverein unterstützen möchten.

Hier können Sie uns direkt unterstützen: https://www.betterplace.org/de/projects/87065