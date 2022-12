13. Türchen LORA Adventskalender – Arbeitsstreit in der Gewerkschaft

Beim 13. Türchen sind wir wieder super aktuell. Denn am heutigen 13.12.2022 um 13 Uhr geht der Konflikt zwischen ver.di und dem bisherigem Bundesfachgruppenleiter Handel Orhan Akman vor Gericht. Wir hatten diesen Fall schon im September diesen Jahres im Programm, weil wir wissen wollten: Was ist passiert, dass eine Gewerkschaft fristlos kündigt und sich dabei auf Satzung und Arbeitsrecht beruft?

Seit vielen Monaten hatte sich der Konflikt zwischen dem ver.di Bundesvorstand und Orhan Akman soweit zugespitzt, dass er heute vor dem Arbeitsgericht in Berlin verhandelt wird.

Vielleicht erfahren wir bald die Antwort auf die Grundfrage unserer September-Sendung: Warum will die Gewerkschaft ver.di diesen Mann loswerden?

Damals hatten wir keine Stellungnahme der ver.di Pressestelle bekommmen, aber versucht, in einem ausführlichem Gespräch Hintergründe von Orhan Akman zu erfragen. Das Gespräch führte unsere Kollegin Martina Helbing, die selber aktives Mitglied bei ver.di ist.

Als Erstes wollte sie von Orhan Akman wissen, wie es dazu kam, dass er als erfahrener Gewerkschaftsfunktionär von seiner Arbeitgeberin gleich drei Kündigungen erhält.

Interview von Martina Helbing mit Orhan Akman, Moderation: Moritz Fitzek – 15.09.2022 – 47:59 Minuten

Sobald ein Urteil am Arbeitsgericht gefallen ist, erfahren Sie es in unserem LORA Magazin (18-19 Uhr).

