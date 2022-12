48. Teil Klima in Bewegung – Glatteis in Deutschland, Überschwemmungen in Portugal, Kongo, Bosnien-Herzogowina; German Zero; #StopFakeRenewables; kurze Unibesetzung in München

In Teil 48 ist das Jahr zwar fast zu Ende, aber ruhig wird es trotzdem nicht. Vor allem nicht in München. Hier hat die Stadt jetzt beschlossen, dass spontanes Festkleben als Demonstrationsmittel jetzt verboten ist und die Letzte Generation, gegen die sich diese Regelung richtet, macht trotzdem weiter.

Aber wir wollen uns nicht ewig aufhalten mit den Diskussionen über die Rechtmäßigkeit von Aktionen, sondern uns auf die Grundlage besinnen, um die es geht: Wir sind mittendrin in der Klimakrise, die uns dieses Jahr jede Woche mit neuen Extremwetter-Berichten deutlicher wurde. Diesmal mit Überschwemmungen in Portugal, Bosnien-Herzogowina, Kroatien und der Dem.Rep. Kongo. Und auch in Deutschland steht aktuell eine Unwetterwarnung vor Eisregen. Das die Klimakrise schon da ist, wissen auch schon viele. Deshalb konnten wir hier in diesem Jahr über 100 Personen hören, die sich ganz bewusst dafür stark machen, das wir politisch das machen, wozu sich die Bundesrepublik international verpflichtet hat und wozu die Regierung vom Bundesverfassungsgericht auch verpflichtet wurde: Die Erhitzung des Klima-Systems auf 1,5 Grad vor dem industriellen Zeitalter zu begrenzen und dadurch die Menschheit vor den gravierendsten Folgen einer Klimaerhitzung zu bewahren. Und es ist nicht so, dass das nicht zu schaffen ist, wie Lea Nesselhauf vom Verein German Zero heute berichtet. Mit ihr sprachen wir über einen Gesetzesentwurf, der der Politik helfen soll das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Außerdem hören wir von Jana Ballenthien von Robin Wood über die Kampagne StopFakeRenewables. Außerdem hören wir von den Klimaforderungen einer kurzen UniBesetzung in München. Dazu gibt es wieder Veranstaltungstips für die kommende Woche.

Teil 48 Klima in Bewegung – 14.12.2022 – 22:40 Minuten

Links:

German Zero: https://germanzero.de

#StopFakeRenewables: https://stopfakerenewables.org