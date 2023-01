4. Montag im Monat, 26. Dezember 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites: Portrait: John Barry. Ein Blick auf die sehr vielseitige Karriere des Musikers, Komponisten und Arrangeurs John Barry zeigt, dass er neben vieler James Bond Themen und Lieder vieles andere noch in seiner Laufbahn gemacht hat. Wir spielen bekannte und weniger bekannte Stücke aus seinem vielschichtigen Repertoire.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH – Vortrag Jürgen Wagner – IMI – Militarisierung in Indochina

18.00 Uhr: Magazin Jahresrückblick Teil 2

19.00 Uhr: 1984 – Die Sendung mit dem Großen Bruder

20.00 Uhr: International: Earth link: Die Geschichte des Irans

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Exotus Weltmusik

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths – Ohne BIM und ohne BAM – mit dem Neuen Ensemble der Lach-und Schieß, mit Faltsch Wagoni u.a.

06.00 Uhr: Letzte Sendung der Reihe „Kultur für alle“ mit Anita: Kultur für Jung und Alt – Vorgestellt werden die Münchner Projekte „CultureClouds“ für Kinder und Jugendliche und „Frida und Kurt“ für Senior*innen. Und außerdem das „Habibiatelier“, welches es in Hamburg gibt.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Künstlerfragen, die Radiosendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.: Es ist wieder Zeit für Plätzchen, Glühwein, Tannenduft und natürlich Musik – aber nicht irgendein weihnachtliches Gedudel. Freuen Sie sich stattdessen auf ausgewählte Lieblingsmusikstücke unserer Vereinsmitglieder, die so bunt und unterschiedlich sind wie der Verein selbst. Natürlich darf gegrüßt werden. Natürlich darf das Jahr 2022 Revue passiert werden. Und natürlich haben Wünsche für das Neue Jahr hier ihren Platz. Mit einem bunten Mix aus Musik, Grüßen und Geschichten lässt unsere Moderatorin Vivien Rathjen das Jahr in der letzten Sendung KÜNSTLERFRAGEN ausklingen.

11.00 Uhr: PoesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more; Dieter Sz; Heute ganz viel Blues, die Mutter des Jazz.

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung aus der Reihe „Wo München fair ist“. Themen: EU-Lieferkettengesetz, EineWelt-Netzwerk Bayern, Faire Metropolregion München

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

20.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios – Diesmal: Feuerland. Utopien. Peter Neumann nimmt uns mit in die Zeit zwischen 1883 und 2020. Wir begegnen Künstlerinnen, Literaten und Wissenschaftlerinnen. Mal treffen sie sich real, mal verpassen sie sich um wenige Tage. Gespräch der Redaktion Kultur beim Freien Senderkombinat Hamburg (FSK) mit Peter Neumann über sein Buch „Feuerland. Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883-2020“.

21.00 Uhr: Redakcja Polonium – Wiederholung der Novembersendung

22.00 Uhr: Non Minus Ultra

23.00 Uhr: Rock’n Roll

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz Wdh vom November

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen; Thema: Gespräch zwischen den Jahren. Nein, ein Jahreswechsel ist keine Zeitenwende, höchstens eine kleine, minimale. Noch vor 7 Monaten haben wir uns gegen die populär gewordene Verwendung des Ausdrucks „Zeitenwende“ durch Olaf Scholz ausgesprochen auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hin. So wie der Begriff damals verwendet wurde, stehen wir auch weiterhin zu unserer Distanzierung. In unserer Sicht kann man aktuell zwar durchaus von einer globalen Zeitenwende sprechen, deren Zeitzeugen wir sein können – aber diese Zeitenwende hat schon vor Längerem ihren Anfang genommen und wird uns auch voraussichtlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Es geht dabei um eine viel grundlegendere, längerfristig angelegte Veränderung unserer Kultur. Dazu möchten wir uns mittels Rückblicks und Ausblicks einigen Fragen stellen: Was sind die Zeichen der aufkommenden anderen Zeit; wie können wir diese beschreiben? Warum halten die Machtzentren eher an Bestehendem fest? Welche Rolle spielen bei diesen Veränderungen die jungen Menschen? Welche Aufgabe kommt in dieser Zeitenwende der Mitte Europas zu?

20.00 Uhr: ISW = Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung

21.00 Uhr: Aus dem Lora-Archiv: Frauen-Behindertenbeirat Wdh. von 2018

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Funkloch

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik: Die Band Fantômas mit einer Hommage an Musik aus Horrorfilmen und Psychothrillern

17.00 Uhr: Deep dive divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Klimafunk der Parents For Future München. Ein ausführliches Interview mit Lea Dohm, Mit-Gründerin der Psychologists for Future und Autorin des aktuellen Buchs „Klimagefühle“.

20.00 Uhr: Psychische Gesundheit – die letzte Folge PG – Psychische Gesundheit mit Alkoholismus Teil 2. Die Redaktion wünscht euch frohe Weihnachten. Wie in der ersten Folge setzen wir uns auseinander mit dem Alkoholentzug und wie es danach weitergehen kann.

21.00 Uhr: Wellenreiterin: Frauen, die mit einem Straßennamen gewürdigt werden.

22.00 Uhr: Mittelalter rocks



UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: 0176oiCity zum Jahreswechsel

17.00 Uhr: Verdi-Senioren

18.00 Uhr: Magazin Jahresrückblick Teil 3

19.00 Uhr: LORA Kultur: Zum Abschied des alten Jahres waren die Macher von LORA Kultur in der Bücher-Ausstellung von Bernd Kuchenbeiser in der Villa Stuck. Dort nicht ausgestellt, aber trotzdem interessant, ist der Vinum Weinguide. Dieser wurde in Mainz vorstellt und „Winzer des Jahres“ wurde … A: Günther Jauch, B: Günther Jauch, C: Günther Jauch, oder D: Günther Jauch?

20.00 Uhr: Graphophon: Kauzige Kriminalgeschichten von Karel Capek

