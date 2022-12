PG – Psychische Gesundheit – Alkohol bzw. Alkoholismus im 2. Teil

Wir beenden hier die Reihe dieses Jahr achtsam mit Part 2 von 2 über Sucht, Entzugserfahrungen, Panikattacken und Substanzmissbrauch. Wir berichten hier im 2. Teil kritisch über ein Phänomen, dass sich in unserer Gesellschaft abspielt: Alkoholkonsum wird gefördert, gar gefeiert. Wenn jedoch die Schwelle zum schädlichen Missbrauch oder sogar in die Sucht überschritten ist, werden Betroffene stigmatisiert. Klar, ein gewisses Maß an Genuss ist vertretbar, aber was ist wenn es bei diesem – wie bei unserem Gesprächspartner Marius W. von Flaschengeist – nicht mehr bleibt? Was passiert dann? Ein bewegendes Interview mit einem spannenden Menschen. Wie sich sein Leben geändert hat, erfahrt ihr unter anderem hier, aber auch auf seinem gleichnamigen Channel ‚Flaschengeist‘.

Hier geht’s zum ersten Teil: https://lora924.de/pg-psychische-gesundheit/