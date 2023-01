Frauenrechte in Afghanistan und weltweiter Aktionstag

Die Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan wird unter der Taliban zunehmend prekär. Am morgigen Samstag, den 14.1.2023, findet ein weltweiter Aktionstag statt, an dem sich auch München beteiligen wird. Um 10 Uhr beginnt die Demonstration am Münchner Gärtnerplatz, organisiert vom Stadtbund Münchner Frauenverbände. Frau Maryam Giyahchi, Delegierte des Stadtbundes Münchner Frauenverbände, über die Thematik, die Zusammenarbeit mit der Global Movement for Women´s Rights und den morgigen Tag. Die Ankündigung zum Nachlesen finden Sie auf https://www.frauenverbaende.de/aktuelles/aktuelle-meldung?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1700&cHash=d672b7389cc64d6b6cf57ecfda0c8d6f

Interview von David Westphal mit Maryam Giyahchi – 13.01.2023 – 09:51 Minuten