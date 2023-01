3. Montag im Monat, 16. Januar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: Griechische Redaktion

18.00 Uhr: LORA Magazin

19.00 Uhr: Quadratur des Dialogs

20.00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Neues aus Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Folk & Welt Mix

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in mit Bob

05.00 Uhr: 0176 OI CITY

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: 0176 OI CITY

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Dienstag im Monat, 17. Januar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing-In

17.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. (Siehe weiteres über die spanischsprachige Welt unter unter https://atalayareport.wordpress.com. Auf der Website unter Menüpunkt RADIO stehen Termine und Thema der nächsten Sendung).

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freie Radios: Zwei Vortrags-Mitschnitte von der Rosa-Luxemburg-Konferenz der der überregionalen marxistischen parteiunabhängigen Tageszeitung Junge Welt am 14.Januar 2023:

1) Folgen der westlichen neokolonialen Kriegspolitik für arme Länder am Beispiel Mali

2) Kriegspropaganda der NATO

21.00 Uhr: Radio à propos

22.00 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock n Roll

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: Griechische Redaktion

03.00 Uhr: LORA Magazin

04.00 Uhr: Quadratur des Dialogs

05.00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Neues aus Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA Magazin

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: Griechische Redaktion

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Quadratur des Dialogs

14.00 Uhr: Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums: Neues aus Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Mittwoch im Monat, 18. Januar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Themensendung

20.00 Uhr: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing-In

02.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. (Siehe weiteres über die spanischsprachige Welt unter unter https://atalayareport.wordpress.com. Auf der Website unter Menüpunkt RADIO stehen Termine und Thema der nächsten Sendung).

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

05.00 Uhr: Freie Radios: Zwei Vortrags-Mitschnitte von der Rosa-Luxemburg-Konferenz der der überregionalen marxistischen parteiunabhängigen Tageszeitung Junge Welt am 14.Januar 2023:

1) Folgen der westlichen neokolonialen Kriegspolitik für arme Länder am Beispiel Mali

2) Kriegspropaganda der NATO

06.00 Uhr: Radio à propos

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing-In

09.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. (Siehe weiteres über die spanischsprachige Welt unter unter https://atalayareport.wordpress.com. Auf der Website unter Menüpunkt RADIO stehen Termine und Thema der nächsten Sendung).

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der Sendung der interkulturellen Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Freie Radios: Zwei Vortrags-Mitschnitte von der Rosa-Luxemburg-Konferenz der der überregionalen marxistischen parteiunabhängigen Tageszeitung Junge Welt am 14.Januar 2023:

1) Folgen der westlichen neokolonialen Kriegspolitik für arme Länder am Beispiel Mali

2) Kriegspropaganda der NATO

15.00 Uhr: Radio à propos

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Donnerstag im Monat, 19. Januar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Themensendung

21.00 Uhr: QueerUferlos – Darkroom und Dunkelfeld, Teil 2: Worüber die Queeren Stimmen schweigen … http://wiki.eineweltnetz.org/doku.php?id=darkroom_und_dunkelfeld

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Bajo el cielo de america latina



DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Themensendung

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Themensendung

05.00 Uhr: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Die Diktatur des Monetariats

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 20. Januar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA Magazin

19.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – LORA Kultur am 20. Januar ist ganz dem Weinbau in Kärnten gewidmet. Dass dieser wieder stark im Kommen ist, konnten wir erfahren auf den Alpen-Adria-Genusstagen, die letzten September in Kärntens schöner Landeshauptstadt Klagenfurt stattfanden. Höhepunkt war wie jedes Jahr die Genussmeile in der historischen Altstadt.

20.00 Uhr: Nachtlektüre

bei DAB+ geht es weiter