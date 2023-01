Das New European Bauhaus in München

Bauhaus ist nichts weniger als eine der einflussreichsten Kunstschulen in Bereichen der Architektur und des Designs im zwanzigsten Jahrhundert. Das von der EU geförderte „New European Bauhaus“ bezeichnet Ursula Von der Leyen als die „Seele des European Green Deal“. Es geht dabei um die Städte der Zukunft – aber auch um die Architektur des Denkens. Die Stadt München hat für ihr Viertel Neuperlach einen Zuschlag bekommen. Es soll zum Leuchtturmprojekt werden. Gestern fand ein erstes Kennenlern-Event statt. Hat das Projekt Erfolg, könnten entscheidende Neuerungen in Neuperlach stattfinden und Bauvorhaben der Zukunft leiten. Die Förderung dauert bis 2025 an. Thorsten Bühner über NEBourhoods.

Ein Interview von David Westphal mit Thorsten Bühner – 20.01.2023 – 09:29 Minuten