Warum hohe Einkommen stärker belastet und kleine und mittlere entlastet werden müssen!

Darüber haben wir mit Vertreter*innen der Gewerkschaft ver.di, der Arbeitnehmerkammer Bremen, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und von Attac gesprpchen. Zudem hören wir kurze Einspieler von Finanzminister Lindner und Professor Achim Truger vom Sachverständigenrat Wirtschaft.

Seit langem schon werden von Gewerkschaften und Sozialverbänden Forderungen nach einer Erhöhung der Erbschaftssteuer, einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer, einer einmaligen Vermögensabgabe oder einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommenssteuer erhoben. Zu großen Teilen finden solche Forderungen auch Zustimmung in der Bevölkerung, gerade jetzt in einer Zeit vieler Krisen – Krieg in der Ukraine, Pandemie, Klimakatastrophe – einer Inflationsrate von bis zu 10 Prozent und hoher Energie- und Lebensmittelpreise.

Die Bundesregierung hat auf diese Krisen mit milliardenschweren Entlastungspaketen reagiert. Doch die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse zwingt unweigerlich zu Rückzahlungen in den nächsten Jahren.

Wenn in der Zukunft Kürzungen im sozialen Bereich vermieden werden sollen, wird es deutlich höhere Steuereinnahmen brauchen.

In unserer kleinen Reihe zur Frage, wie eine gerechtere Steuerpolitik aussehen könnte, sprechen wir diesmal über eine Reform der Steuer mit dem höchsten Steueraufkommen. Das ist die Einkommenssteuer. Unsere Gesprächspartner sind

– Tobias Peters, Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik der Arbeitnehmerkammer Bremen

– Alfred Eibl, Experte für Finanz- und Steuerpolitik im Koordinierungskreis des globalisierungskritischen Netzwerk Attac.

– und Axel Troost, der am 6. Januar dieses Jahres verstorben ist. Der Wirtschaftswissenschaftler und Politiker der Linkspartei war Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik

– und Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Bundesvorstand im Bereich Wirtschaftspolitik, vom dem wir als erstes wissen wollen, wie der Einkommensteuertarif aussieht, wie er funktioniert und wie gerecht er ist.

