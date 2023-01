Drei Jahre Coronavirus in Deutschland

Das Coronavirus feiert seinen traurigen, dritten Geburtstag in Deutschland. Wir haben deshalb mit Dr. Angelika Pilz-Strasser über drei Jahre Covid gesprochen. Frau Dr. Pilz-Strasser arbeitet einerseits seit vielen Jahren als Hausärztin in München. Andererseits ist sie auch für Bündnis90/Die Grünen im Stadtrat und u.a. im Gesundheitsausschuss tätig. Am 27. Januar, vor drei Jahren, war der erste, bestätigte Corona-Fall im Schwabinger Krankenhaus. Die Inzidenz in München ist nach heutigen Maßstäben klein. Das Coronavirus scheint erst einmal im Griff. Doch auch in Zukunft können Pandemien entstehen. Ob in München, Deutschland und darüber hinaus ausreichend Lehre gezogen wurde, bleibt etwas offen. Fakt ist, dass Deutschland vergleichsweise gut durch diese drei Jahre gekommen ist. Fakt ist aber auch, dass viele zurückgelassen wurden. Die endgültige Bilanz steht noch aus.

Ein Interview von David Westphal mit Dr. Angelika Pilz-Strasser – 27.01.2023 – 16:12 Minuten