Kommentar: 80 Jahre Stalingrad und eine Ministerin, die zum Sicherheitsrisiko wurde

Vielleicht haben Sie zu den wenigen gehört, gestern, die Wladimir Putin bei seiner Feiertagsansprache aus Anlass von 80 Jahren Sieg in Stalingrad gesehen haben, wie nach offizieller Lesart in Russland so ziemlich alle. Durchaus nicht allem, was Putin gestern anmerkte, konnte man sinnvollerweise widersprechen. Inmitten der verschärften Sicherheitslage und neuer Forderungen aus der Ukraine nach immer neuen weiteren Waffensystemen hat unser Kollege Andrasch Neunert innegehalten, die letzten Wochen resümiert und dann den folgenden ebenso klaren, wie harten Kommentar geschrieben…

Kommentar von Andrasch Neunert – 03.02.2023 – 08:32 Minuten