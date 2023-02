2. Montag im Monat, 13. Februar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Rap und Bewegung – Lion

17:00 Uhr: LORA aus dem EWH: Aufzeichnung aus der Uni Freiburg: Streietgespräch zwischen Prof Gesine Schwan und Prof Susanne Schröter über die EU Außenpolitik

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum aktuell – Geflüchtete Menschen in München – Hilfe bei Traumatisierung, Ängsten, psychischen Leiden. In dieser Sendung befassen wir uns mit dem seit fast einem Jahr dauernden Krieg in der Ukraine und dem Leid der vielen Menschen, die flüchten müssen. In München lebten Ende 2022 rund 15.500 Menschen aus der Ukraine als bleibende Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Die meisten Geflüchteten sind gezeichnet von Erschöpfung und Traumatisierung ihrer Flucht und brauchen dringend psychosoziale Hilfe. Dem steht ein Mangel an Therapieplätzen gegenüber. Ursula Ammermann vom Münchner Forum spricht mit Heike Martin, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit bei Refugio über die Möglichkeiten psychosozialer Beratung und Behandlung für traumatisierte Menschen mit Fluchterfahrung und was notwendig wäre, um die unzureichende Versorgung mit Therapieplätzen und die Betreuung zu verbessern.

20:00 Uhr: International: 2. Teil des Interviews mit Arundati Roy und David Barsamian

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: 0176 OiCity

06.00 Uhr: Themen

07.00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08.00 Uhr: 0176 OiCity

09.00 Uhr: Themen

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13.00 Uhr: Themen

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 14. Februar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:02 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17:00 Uhr: Trotz alledem

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Portal Migration

20:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

21:00 Uhr: Griechisches Haus

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Armenische Musiksendung

23:00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

DAB+

01:00 Uhr: Rap und Bewegung – Lion

02:00 Uhr: LORA aus dem EWH: Aufzeichnung aus der Uni Freiburg: Streietgespräch zwischen Prof Gesine Schwan und Prof Susanne Schröter über die EU Außenpolitik

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum aktuell – Geflüchtete Menschen in München – Hilfe bei Traumatisierung, Ängsten, psychischen Leiden. In dieser Sendung befassen wir uns mit dem seit fast einem Jahr dauernden Krieg in der Ukraine und dem Leid der vielen Menschen, die flüchten müssen. In München lebten Ende 2022 rund 15.500 Menschen aus der Ukraine als bleibende Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Die meisten Geflüchteten sind gezeichnet von Erschöpfung und Traumatisierung ihrer Flucht und brauchen dringend psychosoziale Hilfe. Dem steht ein Mangel an Therapieplätzen gegenüber. Ursula Ammermann vom Münchner Forum spricht mit Heike Martin, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit bei Refugio über die Möglichkeiten psychosozialer Beratung und Behandlung für traumatisierte Menschen mit Fluchterfahrung und was notwendig wäre, um die unzureichende Versorgung mit Therapieplätzen und die Betreuung zu verbessern.

05:00 Uhr: International: 2. Teil des Interviews mit Arundati Roy und David Barsamian

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08.00 Uhr: Rap und Bewegung – Lion

09.00 Uhr: LORA aus dem EWH: Aufzeichnung aus der Uni Freiburg: Streietgespräch zwischen Prof Gesine Schwan und Prof Susanne Schröter über die EU Außenpolitik

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13.00 Uhr: Forum aktuell – Geflüchtete Menschen in München – Hilfe bei Traumatisierung, Ängsten, psychischen Leiden. In dieser Sendung befassen wir uns mit dem seit fast einem Jahr dauernden Krieg in der Ukraine und dem Leid der vielen Menschen, die flüchten müssen. In München lebten Ende 2022 rund 15.500 Menschen aus der Ukraine als bleibende Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Die meisten Geflüchteten sind gezeichnet von Erschöpfung und Traumatisierung ihrer Flucht und brauchen dringend psychosoziale Hilfe. Dem steht ein Mangel an Therapieplätzen gegenüber. Ursula Ammermann vom Münchner Forum spricht mit Heike Martin, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit bei Refugio über die Möglichkeiten psychosozialer Beratung und Behandlung für traumatisierte Menschen mit Fluchterfahrung und was notwendig wäre, um die unzureichende Versorgung mit Therapieplätzen und die Betreuung zu verbessern.

14:00 Uhr: International: 2. Teil des Interviews mit Arundati Roy und David Barsamian

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Mittwoch im Monat, 15. Februar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:02 Uhr: Radio Tour de France

17:00 Uhr: Lora-Sport /Ludmilla

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Bündnis bezahlbares Wohnen

20:00 Uhr: Werkhaus zu Gast Thorsten Klentze

21:00 Uhr: Neoliberalismus in der Kritik / Ulrich Seibert

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02:00 Uhr: Trotz alledem

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Portal Migration

05:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

06:00 Uhr: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09:00 Uhr: Trotz alledem

10.00 Uhr: Armenische Musiksendung

11:00 Uhr: Fusion, oder so… Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

12.00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13.00 Uhr: Portal Migration

14:00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

15:00 Uhr: Griechisches Haus

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Donnerstag im Monat, 16. Februar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:02 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17:00 Uhr: Kofra – „Ich war die Erste – Bayerische Pionierinnen im Porträt“. Vortrag der Autorin Adelheid Schmidt-Thomé. Mit einem einzigartigen Fokus auf bayerische Frauen stellt dieses Buch 74 bekannte, unbekannte oder wiederentdeckte Pionierinnen vor, die in den Bereichen Kultur, Sport, Politik und Wissenschaft außergewöhnliche Leistungen vollbracht haben. Die gegen alle Widerstände als »Erste« in männlich dominierte oder den Männern vorbehaltene Bereiche vordrangen und dadurch – nicht selten zu einem hohen Preis – den Weg für ihre Folgegenerationen geebnet haben.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Bund Naturschutz

20:00 Uhr: Lassen Sie sich überraschen

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: Bajo el cielo de america latina mit Rolando

DAB+

01.00 Uhr: Radio Tour de France

02:00 Uhr: Lora-Sport

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Bündnis bezahlbares Wohnen

05:00 Uhr: Werkhaus zu Gast Thorsten Klentze

06:00 Uhr: Neoliberalismus in der Kritik

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08.00 Uhr: Radio Tour de France

09:00 Uhr: Lora-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13.00 Uhr: Bündnis bezahlbares Wohnen

14:00 Uhr: Werkhaus zu Gast Thorsten Klentze

15:00 Uhr: Neoliberalismus in der Kritik

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 17. Februar 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:02 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17:00 Uhr: Themen

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 – 21:00 Uhr: Friedenskonferenz Übertragung

bei DAB+ geht es weiter