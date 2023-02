55. Teil Klima in Bewegung – #wegvomGas – Autofahrer für das Tempolimit

Im 55. Teil von Klima in Bewegung haben wir mit Dr. Alexander Grevel von der Gruppe Energie-Sichern.de gesprochen. Alexander war schon in Teil 41 bei uns im Studio, damals als Teil der Scientist Rebellion, die mit ihrer Aktionswoche im Oktober 2022 den Festklebe-Klima-Protest in München gestartet haben. Mittlerweile setzt er sich für ein anderes Kleben ein, nämlich für das Kleben von Aufklebern. Wie so CO2 eingespart werden soll, darüber hat Fabian mit ihm gesprochen.

55. Teil Klima in Bewegung – 22.02.2023 – 13:15 Minuten

Weitere Informationen gibt es unter wegvomgas.org