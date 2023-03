sieINSPIRIERTmich im Frauen*monat März 2023

#sieINSPIRIERTmich ist ein Projekt des Kulturreferats München, welches kulturelle und kreative Projekte mit feministischen Themenschwerpunkt fördert. Dieses Jahr findet es bereits zum fünften Mal in München statt. Am Start sind sieben feministische Projekte mit Tanz, Musik, Film, Fotografie und kreativen Workshops. Radio LORA München begleitet die Projekte und stellt sie hier vor.

In.Ex.Tase

Inspiriert von gegenseitiger Interaktion

Das Klebstoffkollektiv und der Habibikiosk der Kammerspiele bereiten drei partizipative Workshops und ein offenes Come-together vor. Die Termine sind:

4.3.23 „Wir wollen unsere Haut zurück.“ Von 10 bis 14 Uhr

4.3.23 „Let it flow on patriarchy“ von 16 bis 20 Uhr

5.3.23 „Respect is just the minimum“ von 12 bis 20 Uhr

7.3.23 „IN.EX.TASE – Come together“ ab 19 Uhr

Um eine Anmeldung wird gebeten: info@klebstoffkollektiv.com