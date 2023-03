Streik bei der Münchner Verkehrsgesellschaft zusammen mit Klimaaktivisti

„Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, muss der öffentliche Personennahverkehr massiv ausgebaut werden“, so die Gewerkschaft ver:di. Kein Wunder also, dass die MVG mit Klimaakivisti gemeinsame Sache machen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag zeigten sie sich einig in den Belangen der Mitarbeiter:innen der MVG und den Klimazielen. Donnerstag und Freitag wird die MVG bestreikt. Außerdem ist Freitag der globale Klimastreik. In einem Beitrag von Martina Helbing und David Westphal klären wir die Forderungen der MVG und den Ablauf der kommenden Tage. Die innerbetriebliche Lage scheint brenntslich, die Mitarbeiter:innen sind unzufrieden, das Leben um sie herum wird immer teurer. Dies gefährdet die Verkehrswende für München massiv. Ein zweiter Teil über die Seite der Klimaaktivisti folgt am 02.03.

Ein Beitrag von Martina Helbing und David Westphal – 01.03.2023 – 14:53 Minuten