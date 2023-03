Wie ein kleiner Comic mit einem kölner Missionsnetzwerk zusammenhängt

Unserem Redakteur David Westphal wurde ein Comic zugespielt. Er wurde dieses Jahr in der Münchner S-Bahn verteilt und beschreibt den Fall von Herrn Gutmann. Herr Gutmann hat immer versucht, ein guter Christ zu sein, doch siehe da – auch er ist nicht frei von Sünde. Wie Herr Gutmann mit einem Missionsnetzwerk in Köln zusammenhängt, erfahren Sie im medienkritischen Kommentar des LORA Magazins. Falls auch Sie ein Flugblatt oder Heft mit fragwürdigem Inhalt und dubiosen Urhebern in die Hände bekommen haben, melden sie sich gern per Mail: kritik@lora924.de

Ein Kommentar von David Westphal – 01.03.2023 – 06:42 Minuten

Falls Sie negative Erfahrungen mit Freikirchen gemacht haben oder Hilfe beim Ausstieg aus einer Freikirche benötigen, besuchen Sie die Website www.fundamental-frei.org. Der sich in der Gründung befindende Verein kann Ihnen Perspektiven und Kontakte bieten. Auch die Sekten Info NRW kann Ihnen weiterhelfen: www.sekten-info-nrw.de.