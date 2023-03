1. Montag im Monat, 06. März 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Reggae Radio – Im Frauenmonat März kommen nur Songs von Frauen auf den Plattenteller.

17:00 Uhr: En la linea

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

20:00 Uhr: Friedensforum der DFG-VK mit Ausschnitten von einer Tagung „Zwischenbilanz zum Ukrainekrieg“ vom Oktorber 2022

21:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Heute mit Folk, Pop und Jazz, überwiegend von und mit Musikerinnen.

DAB+

01:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

02:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03:00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove

05:00 Uhr: Folk You

06:00 Uhr: Themen Rückblick

07:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

08:00 Uhr: Folk You

09:00 Uhr: Themen Rückblick

10:00 Uhr: LORA Kultur – Das Fahrrad als Designobjekt und Leuchten aus Pompeji: Das sind die Themen von LORA Kultur am 17. Februar. Die zugehörigen Ausstellungen sind derzeit zu sehen in der Pinakothek der Moderne und in der Antikensammlung am Königsplatz.

11:00 Uhr: Soundscape of Tunesia im Frauenmonat März

12:00 Uhr: LORA Magazin von Freitag

13:00 Uhr: Themen Rückblick

14:00 Uhr: LORA Kultur – Das Fahrrad als Designobjekt und Leuchten aus Pompeji: Das sind die Themen von LORA Kultur am 17. Februar. Die zugehörigen Ausstellungen sind derzeit zu sehen in der Pinakothek der Moderne und in der Antikensammlung am Königsplatz.

15:00 Uhr: Soundscape of Tunesia im Frauenmonat März

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

1. Dienstag im Monat, 07. März 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Musiksendung

17:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – es geht anlässlich des Internationalen Frauentages um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik, außerdem sprechen wir über einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schüler*innen, über die Frage, warum die München Straßennamen der Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner umbenannt werden müssen und über die fragwürdige Präventivhaft im bayerischen Polizeiaufgabengesetz.

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios: „Sex-Work/Prostitution – feministische Prostitutionskritik“, Auszüge eines Vortrages des Bündnis für Vielstimmigkeit im Femminismus in Kassel, der die Vielschichtigkeit der Debatten zeigt, die in der Öffentlichkeit meist laut polarisierend geführt werden. Dieses Bündnis hatte sich anlässlich der Ausgrenzung Prostitutionskritischer Positionen auf einer feministischen Demonstration zum 8. März 2022 gebildet.

21:00 Uhr: L’ora italiana

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01:00 Uhr: Reggae Radio – Im Frauenmonat März kommen nur Songs von Frauen auf den Plattenteller.

02:00 Uhr: En la linea

03:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

04:00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

05:00 Uhr: Friedensforum der DFG-VK mit Ausschnitten von einer Tagung „Zwischenbilanz zum Ukrainekrieg“ vom Oktorber 2022

06:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

08:00 Uhr: Reggae Radio – Im Frauenmonat März kommen nur Songs von Frauen auf den Plattenteller.

09:00 Uhr: En la linea

10:00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Heute mit Folk, Pop und Jazz, überwiegend von und mit Musikerinnen.

12:00 Uhr: LORA Magazin von Montag

13:00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

14:00 Uhr: Friedensforum der DFG-VK mit Ausschnitten von einer Tagung „Zwischenbilanz zum Ukrainekrieg“ vom Oktorber 2022

15:00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 08. März 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Frauen und Politik – ein Blick in die Westdeutsche Geschichte und ein Gespräch mit der Politologin Dr. Antje Schrupp

17:00 Uhr: LesCommunity – ein Verein für der Interessen queerer Menschen stellt sich vor

18:00 Uhr: LORA Magazin Sonderausgabe im Frauenmonat März – mit Berichten zu widerständigen Frauen im deutschsprachigen Raum

19:00 Uhr: Verdi-Frauen – geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung sowie Chancengleichheit – oder mangelnde Chanchengleichheit – von Frauen im Gesundheitssystem, vor allem in Kliniken und Krankenhäusern. Gäste im Studio sind: Dr. Andrea Rothe, Leiterin Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der München Klinik und Dr. Hildegard Seidl, Fachreferentin für Gendermedizin der München Klinik

20:00 Uhr: Biancka Miranda nimmt uns mit in ihre Heimat Brasilien, auch dort wird der Frauen*tag gefeiert

21:00 Uhr: Drei Lora Redakteurinnen im Gespräch, denn auch das Private ist politisch

22:00 Uhr: Spätnachrichten aus dem Magazin

22:05 Uhr: Politische Lieder von Felicitas – 1. Stunde: Lieder über politische Frauen: Politikerinnen, Partisaninnen, Kämpferinnen, Revolutionärinnen und Geliebte von Diktatoren +++ 2. Stunde: Politische Lieder zu #Metoo

DAB+

01:00 Uhr: Musiksendung

02:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – es geht anlässlich des Internationalen Frauentages um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik, außerdem sprechen wir über einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schüler*innen, über die Frage, warum die München Straßennamen der Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner umbenannt werden müssen und über die fragwürdige Präventivhaft im bayerischen Polizeiaufgabengesetz.

03:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

04:00 Uhr: Fremde Heimat

05:00 Uhr: Freie Radios: „Sex-Work/Prostitution – feministische Prostitutionskritik“, Auszüge eines Vortrages des Bündnis für Vielstimmigkeit im Femminismus in Kassel, der die Vielschichtigkeit der Debatten zeigt, die in der Öffentlichkeit meist laut polarisierend geführt werden. Dieses Bündnis hatte sich anlässlich der Ausgrenzung Prostitutionskritischer Positionen auf einer feministischen Demonstration zum 8. März 2022 gebildet.

06:00 Uhr: L’ora italiana

07:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

08:00 Uhr: Musiksendung

09:00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – es geht anlässlich des Internationalen Frauentages um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik, außerdem sprechen wir über einen gemeinsamen Ethikunterricht für alle Schüler*innen, über die Frage, warum die München Straßennamen der Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner umbenannt werden müssen und über die fragwürdige Präventivhaft im bayerischen Polizeiaufgabengesetz.

10:00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12:00 Uhr: LORA Magazin von Dienstag

13:00 Uhr: Fremde Heimat

14:00 Uhr: Freie Radios: „Sex-Work/Prostitution – feministische Prostitutionskritik“, Auszüge eines Vortrages des Bündnis für Vielstimmigkeit im Femminismus in Kassel, der die Vielschichtigkeit der Debatten zeigt, die in der Öffentlichkeit meist laut polarisierend geführt werden. Dieses Bündnis hatte sich anlässlich der Ausgrenzung Prostitutionskritischer Positionen auf einer feministischen Demonstration zum 8. März 2022 gebildet.

15:00 Uhr: L’ora italiana

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 09. März 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women: Christiane krank

17:00 Uhr: Neu: Fussball in München

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Ökoredaktion

20:00 Uhr: Inforadio barrierefrei

21:00 Uhr: Uferlos

22:00 Uhr: CLUB LATINO: Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín und Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01:00 Uhr: Frauen und Politik – ein Blick in die Westdeutsche Geschichte und ein Gespräch mit der Politologin Dr. Antje Schrupp

02:00 Uhr: LesCommunity – ein Verein für der Interessen queerer Menschen stellt sich vor

03:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

04:00 Uhr: Verdi-Frauen – geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung sowie Chancengleichheit – oder mangelnde Chanchengleichheit – von Frauen im Gesundheitssystem, vor allem in Kliniken und Krankenhäusern. Gäste im Studio sind: Dr. Andrea Rothe, Leiterin Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der München Klinik und Dr. Hildegard Seidl, Fachreferentin für Gendermedizin der München Klinik

05:00 Uhr: Biancka Miranda nimmt uns mit in ihre Heimat Brasilien, auch dort wird der Frauen*tag gefeiert

06:00 Uhr: Drei Lora Redakteurinnen im Gespräch, denn auch das Private ist politisch

07:00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch

08:00 Uhr: Frauen und Politik – ein Blick in die Westdeutsche Geschichte und ein Gespräch mit der Politologin Dr. Antje Schrupp

09:00 Uhr: LesCommunity – ein Verein für der Interessen queerer Menschen stellt sich vor

10:00 Uhr: Politische Lieder von Felicitas – 1. Stunde: Lieder über politische Frauen: Politikerinnen, Partisaninnen, Kämpferinnen, Revolutionärinnen und Geliebte von Diktatoren +++ 2. Stunde: Politische Lieder zu #Metoo

12:00 Uhr: LORA Magazin von Mittwoch

13:00 Uhr: Verdi-Frauen – geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung sowie Chancengleichheit – oder mangelnde Chanchengleichheit – von Frauen im Gesundheitssystem, vor allem in Kliniken und Krankenhäusern. Gäste im Studio sind: Dr. Andrea Rothe, Leiterin Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der München Klinik und Dr. Hildegard Seidl, Fachreferentin für Gendermedizin der München Klinik

14:00 Uhr: Biancka Miranda nimmt uns mit in ihre Heimat Brasilien, auch dort wird der Frauen*tag gefeiert

15:00 Uhr: Drei Lora Redakteurinnen im Gespräch, denn auch das Private ist politisch

18:00 – 24:00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 10. März 2023:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16:00 Uhr: 0176 OI City

17:00 Uhr: Poesieboten

18:00 Uhr: LORA Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur und Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01:00 Uhr: Mainly jazz, mostly women: Christiane krank

02:00 Uhr: Neu: Fussball in München

03:00 Uhr: LORA Magazin von Donnestag

04:00 Uhr: Ökoredaktion

05:00 Uhr: Inforadio barrierefrei

06:00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

08.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women: Christiane krank

09:00 Uhr: Neu: Fussball in München

10:00 Uhr: CLUB LATINO: Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín und Salsa mit Rafael Rubio

12:00 Uhr: LORA Magazin von Donnerstag

13:00 Uhr: Ökoredaktion

14:00 Uhr: Inforadio barrierefrei

15:00 Uhr: Uferlos

18:00 – 21:00 Uhr: siehe UKW-Programm

21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22:00 Uhr: Swing in