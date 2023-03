sieINSPIRIERTmich im Frauen*monat März 2023: Veranstaltungstipps

#sieINSPIRIERTmich ist ein Projekt des Kulturreferats München, welches kulturelle und kreative Projekte mit feministischen Themenschwerpunkt fördert. Dieses Jahr findet es bereits zum fünften Mal in München statt. Am Start sind sieben feministische Projekte mit Tanz, Musik, Film, Fotografie und kreativen Workshops. Radio LORA München begleitet die Projekte und stellt sie hier vor.





Schau mal – Frau! #teenedition

Inspiriert von den vielen tollen Frauen, die uns Vorbild sein können!

Wann? Die Ausstellung findet am 13.3.23 ab 16 Uhr statt.

Wo? Kinder- und Jugendhaus KUBU, Am Glockenbach 14, 80469 München

Wer? Kinder- und Jugendhaus Kubu und Schau mal Frau!



DORA – Flucht in die Musik

Inspiriert von Dora Pejačević!

Wann? Das Konzert findet am 8.3.23 um 17 Uhr statt, um 19 Uhr die Filmvorführung.

Wo? Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b und 19 Uhr Filmvorführung im Theatiner Kino, Theatinerstraße 32

Wer? musica femina münchen e.V. in Kooperation mit GEDOK München e.V.



BLOOM

Inspiriert von Netzwerk Pionier*innen wie female:pressure!

Wann?

9.3.23:

15-18 Uhr Pop-Up Beratung von der Fachstelle Pop und dem Kulturreferat

15-18 Uhr Vinyl DJ Workshop mit Carlos2

10.3.23:

15-16 Uhr Tontechnik/Sound Producer Panel by MRJN

16-18 Uhr DJ Workshop mit Kim_Twiddle

16-18:30 Uhr Networking Event

18:30-19 Uhr Impulsvortrag Imke Machura

21-22 Uhr Her Tree (live)

22-23 Uhr Juc (live)

ab 23 Uhr WUT Newcomer DJs

Wo? Import Export, Schwere-Reiter-Straße 2H, 80636 München

Wer? WUT Kollektiv, We Are Subjects, Fachstelle Pop



Money, money, money: Feministische Perspektiven auf Geld

Inspiriert von Priscillia Grubo und F*AMLab!

Wann?

09.03.2023 19:00 Uhr: Vernissage mit DJ Nadjia

16.03.2023 18:30Uhr: Lecture Performance: Selbst-Schuld-Katapult – Eine künstlerische Auseinandersetzung mit weiblicher Altersarmut.

Inszeniert von Dr. des. Alex Rau

Performance von und mit Maria Berauer.

Gelesen von Pauline Fusban und Sara van der Weck.

25.03.2023 16:30Uhr: Podiumsdiskussion und Finissage: Money, money, money – Feministische Perspektiven auf Geld.

Podium mit Priscillia Grubo (Porträt- und Reportagefotografin), Theresa Schnell (Wirtschaftswissenschaftlerin und Künstlerin, Kollektiv CindyCat), Anke Drexler (Referentin berufliche Beratung der FAM, Stadträtin in Dachau) und Gisela Mackenroth (Feministischer Streik München). Moderation Birgit Erbe

25.03.2023 19:00 Uhr: Finissage

Wo? FLORIDA Lothringerstr. 13, 81667 München

Wer? Priscillia Grubo in Kooperation mit F*AMLab



Beitrag von Anita Härle mit Unterstützung von Isabella Grill – Erstausstrahlung am 07.03.2023 – 15:35min



In.Ex.Tase

Inspiriert von gegenseitiger Interaktion

Das Klebstoffkollektiv und der Habibikiosk der Kammerspiele bereiten drei partizipative Workshops und ein offenes Come-together vor. Die Termine sind:

4.3.23 „Wir wollen unsere Haut zurück.“ Von 10 bis 14 Uhr

4.3.23 „Let it flow on patriarchy“ von 16 bis 20 Uhr

5.3.23 „Respect is just the minimum“ von 12 bis 20 Uhr

7.3.23 „IN.EX.TASE – Come together“ ab 19 Uhr

Um eine Anmeldung wird gebeten: info@klebstoffkollektiv.com